Jojo Todynho se pronuncia após polêmica e nega agressão: Desocupada - Foto: Reprodução

Jojo Todynho se pronuncia após polêmica e nega agressão: DesocupadaFoto: Reprodução

Publicado 05/04/2024 11:14 | Atualizado 05/04/2024 11:56

Em meio a polêmica recente , a cantora Jojo Todynho abriu o coração em uma conversa com seus seguidores, na noite dessa quinta-feira (5). Na ocasião, a famosa compartilhou seus planos futuros para aumentar a família. O processo de adoção de um menino angolano pela funkeira segue em curso.Em seu Instagram, Jojo expressou seu desejo de engravidar. "Depois que eu me formar, eu pretendo ter uma menina, um menino. O que Deus me abençoar", revelou. A criança que está tentando adotar não deverá ser a única a disputar sua herança. "Vem mais por aí, [...] acredito que lá para uns 34, 35, é uma idade muito boa", enfatizou.