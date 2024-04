Ludmilla durante primeira noite de shows do navio Numanice - Leo Franco / AgNews

Publicado 05/04/2024 09:57 | Atualizado 05/04/2024 10:01

Seguidores e fãs da cantora Ludmilla surgiram nas redes sociais para reclamar da dificuldade em adquirir ingressos para a turnê "Ludmilla in The House". Nessa quinta-feira (4), admiradores se mostraram indignados e especularam o cancelamento das apresentações em várias capitais brasileiras.



Conforme divulgado pelo repórter Jean Telles do EM OFF, um banner vem circulando na web e indica supostos cancelamentos dos show da funkeira em diversas cidades. Belém, Vitória, Natal, Manaus, São Luiz, Aracaju, Teresina, Florianópolis, Goiânia e Juiz de Fora são os locais em que supostamente não haverá show. O site oficial de vendas mostrou a indisponibilidade nos mesmos municípios, alimentando as especulações.



Os cancelamentos levantam questões sobre a organização de grandes turnês, com a falta de atenção às particularidades de cada cidade e estado. Além disso, os preços de ingressos estabelecidos previamente para todo o país também podem ser um fator preocupante. Afinal, pode não considerar as diferenças socioeconômicas dos brasileiros.



A crescente oferta de shows gratuitos em municípios também pode ter contribuído para a falta de interesse do público em pagar pela “Ludmilla in The House”. Esse fenômeno também aconteceu com a Ivete Sangalo, cujos ingressos para um show em Teresina alcançaram o valor de R$ 3 mil e caíram no desinteresse de diversos fãs.