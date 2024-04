Beatriz no BBB 24 - Reprodução/Globo

Beatriz no BBB 24Reprodução/Globo

Publicado 05/04/2024 08:39 | Atualizado 05/04/2024 08:48

Gizelly Bicalho, ex-participante do BBB, usou suas redes sociais nesta quinta-feira (04), para alertar sobre a possibilidade de Beatriz ser expulsa do reality. Segundo a advogada, duas punições gravíssimas podem levar à expulsão do participante, conforme consta no manual do programa.

"Bia perdeu menos quinhentas estalecas, colocou a casa toda no 'Tá com Nada' e eu, como ex-participante do BBB, sei que está lá nas regras que se você tomar duas punições gravíssimas você é expulsa do programa", recordou. "A partir de agora, mais uma punição gravíssima, ela pode ser expulsa", alertou a ex-BBB.