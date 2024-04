Eliana (Sophie Charlotte) e Damião (Xamã) se beijam pela primeira vez - Divulgação / TV Globo

Eliana (Sophie Charlotte) e Damião (Xamã) se beijam pela primeira vezDivulgação / TV Globo

Publicado 05/04/2024 11:57 | Atualizado 05/04/2024 12:06

Sophie Charlotte, atualmente em destaque na novela "Renascer", causou rebuliço nas redes sociais pelas cenas quentes com Xamã, intérprete de Damião. A atriz, que vive Eliana na trama, compartilhou seus pensamentos sobre as gravações íntimas entre os personagens.



A atriz descreveu a vivacidade e sensualidade de sua personagem, destacando como ela “encaixou” com Damião. “Eliana que tem um elã (ardor, vivacidade), é poderosa e sensual. Já existe uma expectativa grande por esse encontro dela com Damião”, afirmou ela em entrevista ao jornal Extra.



Para quem acompanha a novela, é fato que Eliana foi para a fazenda em busca de José Venâncio, mas está longe de reconquistar o ex-marido. Na verdade, a jovem está despertando sentimentos carnais no personagem de Xamã. Porém, Damião é casado com Ritinha, o que complica ainda mais a situação da dondoca.



“Quando ela chega à fazenda, acho que a própria natureza vai se encarregar de transformar essa mulher”, ponderou Sophie Charlotte. "Ainda tem muita história para correr. Então, eu conto com a resposta do público nas redes sociais para entender como a mensagem está chegando do outro lado da telinha", concluiu ela.