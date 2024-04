Flora Matos acusa Beyoncé de plágio e web reage: 'Amiga do Naldo' - Foto: Reprodução

Flora Matos acusa Beyoncé de plágio e web reage: 'Amiga do Naldo' Foto: Reprodução

Publicado 05/04/2024 14:59 | Atualizado 05/04/2024 15:00

Após Flora Matos aconselhar Ludmilla a parar de “copiar” Beyoncé e outros famosos, agora a artista brasileira acusou a cantora pop de plágio. Para embasar seu argumento, dessa vez a influencer compartilhou relatos dos próprios fãs. Ainda assim a acusação deu o que falar na web, com internautas comparando a jovem com Naldo Benny.Não é a primeira vez que Flora Matos causa polêmica ao acusar publicamente outro artista de plágio. Assim, a cantora fez questão de trazer reforços. “Com certeza esse flow foi baseado em ‘Piloto’ da Flora Matos”, declarou um fã da brasileira, alegando que a música "Bodyguard" de Beyoncé foi baseada em projeto da artista.Em seus stories, Flora compartilhou um print da fala do seguidor ao som de um verso de Mano Brown na música “Nego Drama”. No trecho específico o rapper diz: “Inacreditável, mas seu filho me imita”. Em seguida, ela compartilha uma conversa em inglês com outro seguidor.“Que imitadora”, aponta o internauta, respondendo o storie da cantora. “Todo dia algo diferente”, respondeu Flora, aparentemente cansada dos supostos plágios. “Essa merd* é loucura, ela deixou isso tão óbvio”, pontuou o seguidor, tendo as falas compartilhadas pela artista em seguida.Já em uma publicação que divulgou o desabafo da cantora, o público não foi tão amigável. “Ela é amiga do Naldo?”, perguntou uma internauta. “Mas quem é Flora Matos? Parente da Rainha Matos?”, ironizou outro. “A Azealia Banks do BR é ela”, apontou um terceiro, em referência a uma rapper americana. “A mona só chama atenção assim, né? Ai que preguiça viu!”, criticou mais uma.