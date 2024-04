Shakira e namorado Lucien Laviscount em público - Foto: Reprodução

Publicado 05/04/2024 14:18 | Atualizado 05/04/2024 14:19

Tudo indica que a Shakira seguiu em frente após desilusão com Gerard Piqué e estaria vivendo um novo amor! Segundo o jornal Daily Mail, a estrela colombiana engatou um romance com o ator britânico Lucien Laviscount, famoso por sua participação na série "Emily In Paris".

Lucien, de 31 anos, é britânico e já conquistou a fama no mundo do entretenimento. Aos 19 anos, o rapaz participou do Big Brother Celebridades do Reino Unido. Na época, o Alfie da série “Emily em Paris” emplacou no Top 5 do reality show. Porém, o jovem teria saído do programa com a fama de namorador.

Já em 2022, ele teve a chance de fazer sucesso no mundo todo ao lado de Lily Collins na série "Emily In Paris", onde interpretou um par romântico da protagonista. No entanto, antes disso, Lucien também teve papéis em séries como "Supernatural" e no filme "Nunca Diga Seu Nome".

O suposto casal se conheceu durante as gravações do clipe "Puntería" da cantora, lançado em março, que apresenta cenas sensuais entre os dois. Recentemente, foram flagrados saindo para jantar após o show da cantora em Nova York. Vale destacar que o relacionamento vem preocupando parentes e amigos da artista.