Anitta vestida com camisa do Brasil - Reprodução

Anitta vestida com camisa do BrasilReprodução

Publicado 15/05/2024 21:15

Rio - Em véspera de turnê internacional para levar o funk para o mundo, Anitta levou para a academia antes; ela compartilhou um stories no Instagram malhando com sua personal trainer ao som carioca na noite de quarta-feira (15).

No vídeo, ela malha enquanto a americana Britanny dá instruções, até que as duas deixam o peso no chão e começam a pular e dançar juntas ao som de uma das músicas do álbum "Funk Generation", o mais recente da artista.

Anitta e personal Trainer Britanny nos Estados Unidos Reprodução



A estrela, que divide uma casa lá fora com a famosa e amiga Bruna Marquezine, se envolveu em polêmicas após anunciar música gravada em terreiro de candomblé, em homenagem a sua religião. Ela perdeu milhares de seguidores, mas seguiu firme na sua crença.