Anitta no The Voice US - Reprodução

Publicado 14/05/2024 20:46

Rio - Anitta é a convidada especial do "The Voice US" na noite desta terça-feira (14) e fará apresentação com um "medley", uma mistura de músicas do álbum "Funk Generation" no programa da televisão americana às 22h.

As músicas escolhidas foram "Ahí", cuja versão do álbum foi feita em parceria com o cantor britânico Sam Smith, e "Lose Ya Breath", ambas com letra em inglês. Além da performance, ela vai colocar a simpatia para jogo em uma breve entrevista com os apresentadores e o júri, que na versão estrangeira, é formado pelo rapper Snoop Dog, o cantor Michael Bublé e a popstar Gwen Stefani e a compositora e atriz Reba.

Anitta para o álbum "Funk Generation" Reprodução

A página do canal "NBC", que transmite o programa nos Estados Unidos, fez uma página inteira dedica a artista: "É uma oportunidade perfeita para a audiência americana estar na primeira fileira e ver porque o mundo adora Anitta há muito tempo — sério, ela tem 65 milhões de seguidores no Instagram — e também conhecer melhor a cantora brasileira que se sente a vontade tanto no palco quanto na tela".

O texto, intitulado "Tudo que você precisa saber sobre Anitta" , destaca colaborações dela com artistas como Madonna e Alesso; músicas de Anitta que foram trilha sonoras de filme; e as nomeações e vitórias aos prêmios de música, como o Grammy Latino. É possível acessar o canal dos Estados Unidos pelo próprio stream deles, Peacock, com a ajuda de um VPN.