Anitta celebra espiritualidade em novo clipe

Publicado 14/05/2024 12:21 | Atualizado 14/05/2024 14:22

Rio - Após perder mais de 200 mil seguidores por expor sua vivência religiosa, Anitta, de 31 anos, contou que se emocionou ao assistir o clipe de sua nova música "Aceita", divulgado nesta terça-feira, em que retrata sua espiritualidade. A Poderosa disse aos fãs, em seu canal de transmissão no Instagram, que o audiovisual da canção, gravado em um terreiro de candomblé no município de Magé, na Baixada Fluminense, é repleto de significados para ela.

"Esse clipe é cheio de significado para mim e estou muito ansiosa para que vocês também possam se emocionar como eu me emocionei vendo. Quem viu, já sei que amou", comentou a artista.

O audiovisual é totalmente em preto e branco e mostra Anitta entregue à sua fé. "Estou entregue nesse videoclipe. Não só por retratar um pouco da minha espiritualidade sem filtros, mas por mostrar que não há nada de errado ou a esconder sobre o que você acredita. Nós brasileiros somos um povo de vários credos e raízes", reflete a 'girl from Rio', que atuou também como diretora criativa da produção.



"Na tradição do candomblé, eu sou filha de Logun Edé, que é um orixá mega complexo. Sensível e bravo, inteligente e esperto, carinhoso e pragmático… Essa música traduz essas características pro meu universo, na minha história", explica a cantora.

Anitta também expressa a importância de se respeitar todos os tipos de crenças. "O Brasil é um país com várias identidades. Aceitar isso é ser tolerante, respeitoso e amável. O álbum 'Funk Generation' é muito sobre essa identidade brasileira que me inspirou a ser artista. E a nossa diversidade religiosa faz parte disso. Mesmo assim, o preconceito religioso também é muito presente no país, principalmente em relação às tradições de matriz africana. Espero que esse vídeo inspire mais empatia e conhecimento nas pessoas".



'Eu tenho fé, não tenho medo'

Anitta compartilhou um trecho do novo clipe, no Instagram, nesta tarde, e publicou um desabafo após sofrer intolerância religiosa. Em um longo texto, a artista disse que tem 'paixão profunda por diferentes manifestações da fé', comentou que não julga as pessoas que a atacaram por expor sua religião e ressaltou que o audiovisual foi feito com muito amor.

"Ontem, quando anunciei o lançamento deste clipe, perdi mais de 200 mil seguidores em menos de 2 horas. Eu já falei da minha religião inúmeras vezes, mas parece que deixar um trabalho artístico para sempre no meu catálogo foi demais para quem não ACEITA que o outro pense diferente. Eu acredito que as religiões são rios que desembocam num mesmo lugar: Deus, a inteligência suprema. Eu não acredito no céu e no inferno, não acredito no diabo... acredito que todos nós temos o poder de manifestar em nós o divino e a diabólico. Quando recebo mensagens de repúdio e intolerância religiosa, não sinto energia divina sendo emanada em minha direção, sinto a energia contrária. Eu tenho fé, não tenho medo", iniciou a cantora.



"Meu novo clipe traz imagens de vários tipos de crenças. Tenho uma paixão profunda por diferentes manifestações da fé, diferentes formas de me conectar com o espírito. Em nenhuma delas sinto que quando morrermos seremos punidos e julgados, sinto que vamos pra onde esteja vibrando a mesma frequência que o meu espírito. E aqui, nessa vida, meu compromisso comigo mesma é vibrar na frequência de maior luz que eu conseguir. Por isso eu não desejo punir ou julgar nenhuma das pessoas que me atacam neste momento por expor minha religião. Eu desejo que sigam o caminho da evolução. Cada um no seu tempo. Se continuarmos exigindo que o outro pense igual a você, se seguirmos com a intolerância, se não aprendermos a abrir mão de uma coisa ou outra em nome da paz, encontrando um meio termo, nosso mundo vai se acabar em guerra, matando uns aos outros pra ter razão no final da discussão. Talvez até se esqueçam como começou a discussão. Simplesmente fica a briga pela briga", continua.

"Minha religião cultua os elementais da natureza (essa que o ser humano, a cada dia que passa,vai esquecendo da importância). Brigam tanto pra ter razão em cada coisa, mas não conseguem valorizar o óbvio, sua casa, o chão que pisa, que te dá de beber e de comer. Hoje a natureza nos cobra um posicionamento, mas estão todos ocupados demais discutindo quem tem razão, ao invés de adorar nosso bem maior, a casa que Deus nos deu. Pra você que gosta do meu trabalho, espero que curta esse clipe que foi feito com muito amor, assim como todo meu novo álbum. Estamos aqui vivendo no mundo material e o maior segredo da vida é encontrar o equilíbrio entre o espírito e a matéria. Minha vida é buscar esse equilíbrio, então se nos outros vídeos a gente só rebolou a raba e falou sacanagem, nesse a gente pode se arrepiar ou até mesmo se emocionar", finalizou.

Famosos repercutem audiovisual e elogiam Anitta

Vários famosos elogiaram o posicionamento de Anitta e o audiovisual dela através dos comentários da postagem. "Que toda essa compreensão e união chegue no coração das pessoas. Viva a natureza! Axé", disse Ivan Mendes. "Isso tá muito lindo e é muito doido viver num país tão plural quanto o Brasil mas que sofre com tanto preconceito disfarçado de religião. Vamos respeitar e entender a verdadeira mensagem de Jesus foi o sumo do amor. Laroyê", declarou Gaby Amarantos.

"Máximo respeito, Anitta. Obrigada por isso, que Deus e os Orixás te iluminem e guardem sempre!", desejou Majur. "Você é demais", elogiou Pabllo Vittar. "Lindo e envolvente. Você é incrível, como sempre perfeita. Amei", opinou Gretchen. "Necessária", comentou Cinara Leal.







