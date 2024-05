Anitta rebate críticas a novo clipe sobre religião - Reprodução

Publicado 13/05/2024 16:57

Rio - Anitta rebateu, nesta segunda-feira ( 13), as críticas que recebeu ao seu novo clipe sobre sua religião . Em seu Instagram dedicado aos fãs brasileiros, a cantora revelou que perdeu mais de 200 mil seguidores nas redes sociais após mostrar a produção com registros do Candomblé.

"E já são mais de 200 mil seguidores que eu perdi desde que eu anunciei meu novo clipe que vai sair agora nesta quarta-feira. E é um clipe que eu mostro a minha religião, não só a minha, eu mostro a religião de todos os envolvidos nessa produção. Gabriel do Borel, por exemplo, que é evangélico, tem a religião dele, tem várias no clipe, e já são mais de 200 mil seguidores que eu perdi", começou.

"Eu ainda fico um pouco assustada com a falta de evolução do ser humano, né? Nos dias de hoje, ainda é um retrocesso tão grande nesse sentido de aceitar, de respeitar os caminhos das pessoas. Como vai passando o tempo, o ser humano está mais intolerante ao invés de estar se aceitando mais, se respeitando mais e está o oposto", declarou.

Anitta aproveitou para ressaltar a importância de rebater a intolerância religiosa. "Para todas as pessoas que pararam de seguir ou que comentaram na minha foto com repúdio, eu acho importante manter lá para as pessoas verem que existe, que está aí, precisa ser combatido. Combatido com amor, não com raiva, nada disso", afirmou.

Em seguida, a artista ressaltou que é uma "fã de religiões" e relatou que tem uma playlist no Spotify de músicas religiosas: "É uma grande mistura porque nessa playlist tem música evangélica, música católica, oração de São Miguel. Eu ando aqui na minha bolsa com um terço que eu rezo com a minha mãe", disse.

