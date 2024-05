Giovanna Antonelli encanta seguidores ao compartilhar cliques na piscina - Reprodução

Publicado 13/05/2024 16:12

Rio - Giovanna Antonelli utilizou as redes sociais, neste domingo (13), para publicar uma série de fotos na piscina. Em seu Instagram, a atriz mostrou que aproveitou o dia ensolarado para se refrescar e encantou os seguidores.

"A mãe está on", escreveu Giovanna em seu story ao compartilhar a publicação. Nos comentários do post, a artista recebeu diversos elogios. "Você sendo a mulher mais linda do mundo", afirmou uma internauta. "Linda, minha diva. Te amo", declarou outra. "Amei o look. Biquini lindão", ressaltou uma fã.

Para a ocasião, a atriz apostou em um biquini preto e branco sem alças com um detalhe de uma flor.

