Publicado 13/05/2024 19:59 | Atualizado 13/05/2024 20:02

Rio - Erika Januzza comemorou um ano de namoro com José Junior, líder do grupo Afroreggae, e fez uma homenagem para o amado no Instagram nesta segunda-feira (13).

"Muitas datas importantes pra mim num dia só! Como mostra a última foto, há exato 1 ano convidei o José Junior para conhecer minha obra, sem intenção nenhuma, juro, e tenho esse registro do momento exato, porque lá tem uma câmera que capta toda evolução da minha obra! Rsss E desde então, não nos desgrudamos mais. Nosso um ano. Dia de Nossa senhora de Fátima, que é a santa dele de devoção e desde então nossa protetora. Dia da abolição! Dia mais que merecido ao nosso povo preto", iniciou a atriz.

Ela seguiu dizendo que tudo está interligado em sua vida na data de hoje. "Obrigada amor, por todo amor, cuidado, por se abrir! Por ser meu companheiro e me dar tanto amor. Nesta montanha russa que é a vida, quando estamos juntos, com certeza somos mais fortes. Te admiro muito e aprendo muito com você! Que venham muitos anos mais!", concluiu.

"Eu te amo muito", respondeu ele para a amada.