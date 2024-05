Ensaio sensual de Geisy Arruda - Reprodução / Redes sociais

Publicado 13/05/2024 19:57

Rio - A paulista Geisy Arruda compartilhou cliques de um ensaio sensual temático como chefe de cozinha nesta segunda-feira (13). Na legenda, ela escreveu "Quando uma garota precisa colocar a mão na massa" .

A modelo prepara uma massa enquanto posa, e sopra farinha da mão de forma sensual em uma delas. O cenário teve até uma maquina de fazer espaguete para complementar a caracterização.

fotogaleria

De lingerie branca, ela postou nos stories as fotos mais comportadas, em que é possível ver a marquinha de biquini e a tatuagem no quadril, enquanto as fotos mais picantes foram para o perfil da empresária em plataformas de conteúdo adulto; em apenas uma delas, Geisy Arruda acumula 150 mil curtidas.