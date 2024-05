Neymar posa com a filha Mavie - Reprodução/Instagram

Publicado 13/05/2024 17:45

Rio - Neymar compartilhou com seus seguidores fotos fofas segurando sua filha Mavie, de apenas 7 meses, nesta segunda-feira (13). Pai e filha usaram shorts com a mesma estampa.

O jogador está hospedado em um resort de luxo na Arábia Saudita, mesmo local em que Bruna Biancardi, a mãe da menina está também. A diária do hotel custa mais de R$ 33 mil.

No sábado, o Al-Hilal conquistou o título saudita neste com três rodadas de antecedência, e Neymar, que ainda se recupera de uma grave lesão no joelho, esteve presente no estádio Príncipe Faisal bin Fahd.

Ele levou Mavie para acompanhar o confronto contra o Al-Hazem e comemorar o título.