Nathasha Dantas e William Bonner - Reprodução/Instagram

Nathasha Dantas e William BonnerReprodução/Instagram

Publicado 13/05/2024 14:48

Rio - Natasha Dantas postou uma sequência de momentos com William Bonner e aproveitou para se declarar para o marido.

fotogaleria

"Incansável. Humano. Amoroso. Orgulho de você", escreveu ela na legenda da publicação nesta segunda-feira (13).

Natasha e Bonner são casados desde setembro de 2018, quando oficializaram a união em um cartório do Rio de Janeiro.

O âncora do "Jornal Nacional" tem apresentado o telejornal direto do Rio Grande do Sul para cobrir a tragédia que já deixou mais de 145 pessoas mortas

No sábado (11), Bonner fez uma publicação destacando a importância do jornalismo e compartilhou um vídeo de um momento em que foi abordado por um idoso que está em um dos abrigos para as vítimas das chuvas.



"Nossa profissão é difícil. A cada dia, mais e mais. No Brasil, e lá fora. Mas tem isso", disse Bonner.