Isabella Santoni e Henrique Blecher se casamReprodução do Instagram

Publicado 13/05/2024 21:59

Rio - Casados no domingo (12), Isabella Santoni e Henrique Blecher prestigiaram juntos a coletiva do elenco para a terceira temporada da série "Dom" na noite de segunda-feira (13), em que ela interpreta a personagem Viviane, na primeira vez em público do casal desde a mudança de status

A atriz fez pose para os fotógrafos do evento e o marido mostrou apoiar a mulher em seus compromissos e agenda. Na legenda do post de casamento, ela escreveu "Casamos no civil. Início da celebração oficial desse amor! Sr. & Sra. Blecher"

Isabella Santoni e Henrique Blecher na coletiva da série do streaming "Dom" Marcelo Sá Barretto - Agnews

Além deles, artistas como Malu Mader e Gabriel Leone marcaram presença no evento do seriado que conta a história do criminoso carioca conhecido como "Pedro Dom" e "bandido gato".

Isabell Santoni posa para os paparazzi Marcelo Sá Barretto - Agnews

Retrospectiva

O casal se conheceu em julho de 2023 e anunciou o noivado em novembro do mesmo ano, e começaram a morar juntos no inicio de 2024.

Henrique Blecher é sócio de uma plataforma de investimentos e consultoria no mercado imobiliário e formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo