Isabella Santoni e Henrique Blecher se casam - Reprodução do Instagram

Isabella Santoni e Henrique Blecher se casamReprodução do Instagram

Publicado 13/05/2024 08:00 | Atualizado 13/05/2024 08:04

Rio - Isabella Santoni se casou no civil com o empresário Henrique Blecher. Em uma publicação feita no Instagram, neste domingo, a atriz compartilhou alguns registros do momento especial com os fãs. "Casamos no civil. Início da celebração oficial desse amor! Sr. & Sra. Blecher", escreveu ela na legenda.

fotogaleria

Nos comentários, alguns famosos felicitaram o casal. "Felicidades", disse Monique Alfradique. "Que alegria, muitas felicidades e paz pra vocês", desejou Grace Gianoukas. "Que Deus abençoe", afirmou Bruna Hamu.

O casal se conheceu em julho de 2023, em um show do Nando Reis, no Rio, e decidiu morar juntos em janeiro deste ano. A atriz, inclusive, declarou que o noivado aconteceu em novembro do ano passado. Para quem não sabe, Henrique Blecher foi casado durante dois anos com a atriz Emanuelle. Os dois se separaram em 2015.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Santoni (@isabellasantoni)