Luiza PossiReprodução/Instagram

Publicado 12/05/2024 21:31

Rio - A cantora Luiza Possi tomou a decisão de se afastar das redes sociais devido a ataques que recebeu após uma publicação. Em sua declaração feita neste domingo (12), ela expressou a dificuldade de manter a saúde mental diante de comportamentos hostis e desrespeitosos.

Embora não tenha detalhado o ocorrido, Possi enfrentou críticas após comentar sobre o Luiza não estará mais disponível nas redes sociais ou por mensagens, mas permanecerá acessível aos amigos por meio do WhatsApp. "Infelizmente não tem como manter a saúde mental em lugar de gente hostil e sem noção. Não estarei mais disponível por aqui nem por mensagens", disse ela.Embora não tenha detalhado o ocorrido, Possi enfrentou críticas após comentar sobre o comportamento de seu filho na escola . Ela compartilhou ter recebido um contato da escola relatando questões de comportamento, o que gerou uma reflexão sobre como lidar com a situação.

"Hoje, eu recebi uma ligação da escola, um bilhete, falando que meu filho não consegue ficar sentado direito enquanto espera a vez dele de falar, que ele não sabe esperar a vez dele de falar, que ele fica ansioso para desenhar. Daí eu fiquei pensando no que eu ia responder. Eu estou com vontade de responder assim: 'Moça, sabia que ele também faz tudo isso aqui em casa e eu nunca liguei para vocês para reclamar? Cada um se vira aí. Eu me viro daqui e vocês se viram daí", havia dito.