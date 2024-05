Luiza Possi faz piada com bilhete da escola do filho - Reprodução / Instagram

Publicado 11/05/2024 14:23

Rio - Luiza Possi publicou um vídeo nas suas redes sociais, neste sábado (11), brincando sobre um bilhete que recebeu da escola do filho. Segundo a artista, a instituição informava que o filho estava muito ansioso.



"Hoje eu recebi uma ligação da escola, um bilhete, falando que meu filho não consegue ficar sentado direito enquanto espera a vez dele de falar, que ele não sabe esperar a vez dele de falar, que ele fica ansioso para desenhar", contou a cantora, simulando, em tom irônico, uma possível resposta.



"Eu to com vontade de responder assim: 'moça, sabia que ele também faz tudo isso aqui em casa, e eu nunca liguei para vocês para reclamar. Nunca liguei pra vocês. Cada um se vira aí. eu me viro daqui e vocês se viram daí", disse a cantora.



No entanto, a artista comentou no post que o vídeo era uma brincadeira. "É meme, gente. Já respondi e não foi assim", explicou.