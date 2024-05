Mulher de Joanna participa pela primeira vez do show da cantora - Reprodução / Instagram

Publicado 11/05/2024 11:30 | Atualizado 11/05/2024 13:51

Rio - A cantora Karen Keldani participou, pela primeira vez, de um show da veterana Joanna, no Blue Note, em Copacabana, Zona Sul do Rio, na noite desta sexta-feira (10),. As duas artistas são casadas há cinco anos.



Em publicação feita na manhã deste sábado (11), no Instagram, Karen mostrou o momento em que cantou a música "Quando Te Vi", de Simony, ao lado de Joanna, que está celebrando 45 anos de carreira.