Pabllo Vittar cai no palco durante show com Karol GReprodução / Instagram

Publicado 11/05/2024 10:00 | Atualizado 11/05/2024 10:01

Rio - Pabllo Vittar levou um tombo no palco durante a apresentação ao lado da colombiana Karol G, nesta sexta-feira (10), em São Paulo. A queda aconteceu quando as artistas caminhavam pelo palco e deixou o joelho da cantora machucado. No entanto, o ocorrido não abalou a drag queen, que logo levantou e fez uma performance para o público.