11/05/2024

Rio - Após uma semana de intensos esforços no Rio Grande do Sul (RS) para ajudar as vítimas das enchentes, Pedro Scooby e Lucas Chumbo estão de volta ao Rio de Janeiro. A decisão foi tomada neste sábado (11), e os surfistas estão em viagem de carro, estimando cerca de 25 horas de trajeto.

"A gente está em alerta, se precisar, a gente volta. Mas espero que não precise, porque tudo ficou bem", disse ele. Scooby também revelou que os jet-skis usados por ele no resgate permanecerão no RS para auxiliar na distribuição de vacinas e alimentos para quem optou por ficar em áreas de risco.

Chumbo compartilhou que todos estão esgotados tanto mental quanto fisicamente após as atividades intensas de resgate. Apesar disso, sentem um senso de dever cumprido após a primeira fase das operações de resgate.

"Está todo mundo mentalmente e fisicamente cansado. A gente agora tem 25 horas de estrada até em casa, mas o sentimento é de dever cumprido. A primeira fase dessa tragédia, que eram os resgates passou", disse ele.

"Quem puder e quiser abraçar essa causa com a gente e doar, o Rio Grande do Sul está precisando", convocou o atleta. Além disso, Pedro Scooby adotou um dos cachorros resgatados, batizando-o de Eldorado em homenagem ao local onde foi encontrado.

"Teve um cachorro que ficou no meu colinho no jet ski. E eu até falei 'ele me adotou'. Só que depois que ele foi para a triagem, eu acabei não encontrando mais ele. Aí eu comecei a perguntar para todo mundo. Achamos. Ele vai comigo para o Rio de Janeiro", contou.