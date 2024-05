Cintia Dicker em reels do Instagram - Reprodução / Redes Sociais

Cintia Dicker em reels do InstagramReprodução / Redes Sociais

Publicado 06/05/2024 20:39 | Atualizado 06/05/2024 22:13

Rio - A modelo Cintia Dicker, mulher de Pedro Scooby, postou um vídeo no Instagram nesta segunda-feira (6), para mostrar seu orgulho. O surfista juntou amigos e viajou para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul (RS), estado natal da mulher, natural do município de Campo Bom.

"O Pedro está lá [no RS], com todos aqueles anjos maravilhosos, tenho certeza que eles vão fazer um trabalho incrível para ajudar o Sul. Tem uma equipe linda e maravilhosa que está dando tudo para fazer o máximo possível para ajudar o máximo de pessoas", disse, com a voz embargada.

Pedro Scooby, Lucas Chumbo e outros surfistas chegam ao RS para ajudar em resgate com jet-skis Reprodução / Instagram

Ela também avisou que a família que mora no estado está bem e indicou aos seguidores perfis de conterrâneas que conhecem a situação e que podem divulgar informações confiáveis. "Queria muito estar lá, minha família é de Campo Bom, todos ajudando e fazendo o que podem. Estou fazendo o que posso daqui", prosseguiu.