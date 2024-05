Bruna Marquezine exibe foto criança como inspiração para look do Met Gala - Reprodução / X / Instagram

Publicado 06/05/2024 20:02 | Atualizado 06/05/2024 20:03

Rio - Bruna Marquezine, de 28 anos, resgatou nesta segunda-feira (6) um clique de quando era criança, para mostrar sua inspiração do look para o Met Gala 2024. Esta é a estreia de Bruna no evento que acontece essa noite, em Nova York, nos EUA.