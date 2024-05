Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank - Webert Belicio / Agnews

Publicado 06/05/2024 16:08

Rio - Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank utilizaram as redes sociais, nesta segunda-feira (6), para contar que testaram positivo para Covid-19. Nos stories de seus perfis no Instagram, os atores tranquilizaram os fãs e revelaram que estão isolados.

"Repouso", escreveu Bruno ao compartilhar uma foto do exame que mostrava o resultado positivo da doença. Em seguida, o ator aproveitou para pedir dicas de séries para assistir durante o período de recuperação.

Giovanna explicou seu "sumiço" das redes sociais e aproveitou para falar sobre as chuvas no Rio Grande do Sul. "Eu estou meio sem aparecer porque eu peguei Covid, então eu estou há uns dias aqui isolada em um quarto aqui da minha casa. Mas postando e vendo tudo o que tem acontecido no Rio Grande do Sul. Uma tristeza, insônia, sem saber o que fazer, como fazer, ajudando nas 'vakinhas' que nos passam sem saber exatamente qual ajudar, enfim. Mas acho que as coisas agora estão começando a se organizar melhor para que a gente entenda por onde ir e como ajudar", disse.