MC Daniel afirma que vai se afastar das redes sociais: Problema pessoal - Reprodução

MC Daniel afirma que vai se afastar das redes sociais: Problema pessoalReprodução

Publicado 06/05/2024 17:45

Rio - MC Daniel afirmou, nesta segunda-feira (6), que vai se afastar de suas redes sociais. Em seu story do Instagram, o cantor revelou que está com um problema pessoal, que preferiu não dizer qual, e ressaltou que está se cuidando.

fotogaleria

"Não vou estar muito presente aqui nos stories porque agora não é o momento também e eu estou um pouco chateado, com um problema pessoal aí que não vem ao caso falar agora mas tem gente perguntando por que eu estou meio sumido, por que eu não estou respondendo, dizendo que eu estou um pouco abatido, em breve eu falo aí para vocês, mas essa é a hora de eu me cuidar, tá bom?", disse.

O artista, então, aproveitou para falar sobre as chuvas no Rio Grande do Sul. "Vamos focar no pessoal do Rio Grande do Sul. Então, se eu não te respondi, se eu der uma sumida aqui, vocês acharem que eu estou meio triste, eu estou me cuidando", afirmou. "Tudo que estiver ao meu alcance e o que vocês precisarem, contem comigo para ajudar o Sul", pontuou.