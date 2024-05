Anitta com o look do show de Madonna - Reprodução

Anitta com o look do show de MadonnaReprodução

Publicado 06/05/2024 19:08 | Atualizado 06/05/2024 21:25

Rio - Anitta vestiu um look monocromático preto com cristais, cruz e couro para o show da "The Celebration Tour" de Madonna, na noite de sábado (4). Confira o preço e marcas das peças de roupa e acessórios que a "Poderosa" utilizou para protagonizar momento polêmico ao lado da loira no palco, e que custaram, no total, cerca de R$ 36 mil reais.

A carioca trajou um corset preto da Dolce & Gabanna avaliado em cerca de R$ 21 mil e, inspirada em Madonna, que sempre fez diversas referências bíblicas e religiosas nas suas músicas, carregou no pescoço um colar com cruz de cristal de strass da Dolce & Gabbana x KIM, de 895 euros ou quase R$ 5 mil.

Nos pés da diva brasileira estavam as sandálias pretas de couro de bezerro envernizado da Azia, coleção da grife do estilista Jimmy Choo, disponível em sites de moda de luxo por cerca de R$ 8 mil. Ela também apostou em luvas de manga longa escuras.