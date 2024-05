Fabio Porchat e Priscila Castello Branco revelam como se conheceram e quem se apaixonou primeiro - Reprodução / Instagram

Fabio Porchat e Priscila Castello Branco revelam como se conheceram e quem se apaixonou primeiro Reprodução / Instagram

Publicado 06/05/2024 17:30

Rio - Fabio Porchat e sua namorada Priscila Castello Branco, abriram uma caixinha de perguntas no Instagram na noite do último domingo (5) e deram detalhes do relacionamento para os seguidores. O casal, que assumiu o namoro em agosto do ano passado, revelou como se conheceram e quem se apaixonou primeiro.

Ao serem questionados sobre quem se apaixonou primeiro, eles responderam: "Eu, eu, eu me apaixonei primeiro, você sabe que fui eu", disse Fabio. "Eu me apaixonei na hora e falei", completou Priscila.

Os pombinhos se conheceram seis anos antes de assumirem o romance. "Eu assisti a Priscila fazendo 'The Noite'. Ela fazia um quadro com Murilo Couto, achei que ela fez superbem. Aí Gus Fernandes, que trabalhava comigo no Programa do Porchat, tinha uma esquete pra fazer lá e chamou a Priscila pra fazer", contou o ator.



"Cheguei e era com o Fabio, que era do 'Dancing Brasil'. Foi a primeira vez que a gente se encontrou. Foi uma cena ótima: ele aprendendo a dançar, eu era professora de dança. E isso muitos anos atrás" disse Priscila. "Muito! Foi em 2017 isso", completou Porchat.