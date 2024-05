Jade Picon viaja para Los Angeles para fazer curso de atuação - Reprodução

Publicado 06/05/2024 20:17

Rio - Jade Picon utilizou as redes sociais para contar que viajou para Los Angeles, nos Estados Unidos, para estudar. Em seu story do Instagram, neste domingo (5), a influenciadora revelou que vai fazer cursos de atuação e inglês.

"Eu vim estudar. Vou fazer dois cursos, um de atuação e outro de aperfeiçoamento de inglês, entre algumas outras coisas que eu vim fazer aqui também, mas esse é o principal motivo, tudo vai girar em torno disso. Eu estou muito animada, gente. Já falei para vocês a importância da educação, dos estudos na minha vida desde sempre e em qualquer assunto que seja, então eu amo dedicar meu tempo a isso", explicou.

Em abril deste ano, Jade tirou algumas dúvidas de seus seguidores e revelou se tem planos para atuar após ter estreado como atriz em "Travessia", da TV Globo, em 2022 . "Muita saudade de atuar também, gente. Vocês nem imaginam. Os planos são: estou me dedicando aos estudos desde que acabou a novela e já estou com uma coisa marcada também que eu estou muito animada para compartilhar com vocês. Estou resolvendo umas coisas de burocracia também que são necessárias", começou.