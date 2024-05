Lexa e Ricardo Vianna curtem dia de praia no Rio - Fabrício Pioyani/ AgNews

Publicado 06/05/2024 17:07

Rio - Lexa aproveitou o dia ensolarado na companhia do namorado, Ricardo Vianna, nesta segunda-feira (6), na Praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O casal foi clicado em clicado enquanto se refrescava no mar.

Em seu story do Instagram, a cantora revelou que essa foi a primeira vez que ela foi ao local desde que se mudou. "Curiosidades muito boas sobre a minha pessoa: já moro em frente à praia há quanto tempo?", questionou para Ricardo. "Uns dois meses", respondeu o ator. "Nunca vim (risos). Agora eu vim [à praia]", contou a cantora.

Em seguida, Lexa mostrou que ficaram em um quiosque da praia com comidas e bebidas. Para a ocasião, ela apostou em um conjunto de biquíni rosa.