Bianca Andrade compartilha cliques com o filho e encanta seguidoresReprodução

Publicado 06/05/2024 22:30

Rio - Bianca Andrade utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (6), para compartilhar uma série de fotos ao lado do filho, Cris, fruto de seu relacionamento com Fred Bruno. Em seu Instagram, a influenciadora encantou os seguidores com o registro e fez questão de declarar seu amor pelo pequeno.

"Eu sou muito apaixonada em ser sua mãe", escreveu Bianca na legenda da publicação. Nos comentários, famosos e anônimos se "derreteram" pelos cliques. "Amiga, e eu e a lua sortudas por termos vocês de vizinhos", disse Viih Tube, que apareceu em uma das fotos durante um pique-nique. "Te amo", afirmou Marcela McGowan.

Os seguidores da influenciadora aproveitaram para elogiar seu lado materno. "Você na sua melhor versão", ressaltou um internauta. "Amo sua 'skin' mamãe do cris, é a minha favorita", pontuou outra.

