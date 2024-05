Pedro Scooby, Lucas Chumbo e outros surfistas chegam ao RS para ajudar em resgate com jet-skis - Reprodução / Instagram

Pedro Scooby, Lucas Chumbo e outros surfistas chegam ao RS para ajudar em resgate com jet-skis Reprodução / Instagram

Publicado 06/05/2024 15:20 | Atualizado 06/05/2024 15:23

Rio - Pedro Scooby, Lucas Chumbo e um time de surfistas chegaram ao Rio Grande do Sul com jet-skis, nesta segunda-feira (6) para auxiliar no resgate de pessoas ilhadas por conta das fortes chuvas e alagamentos na região. Através do Stories no Instagram, um dos voluntários filmou enquanto o grupo recebia orientações para buscarem crianças em uma escola.