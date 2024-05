Carolina Dieckmann celebra 17 anos de casada com Tiago Worcman - Reprodução / Instagram

Carolina Dieckmann celebra 17 anos de casada com Tiago WorcmanReprodução / Instagram

Publicado 06/05/2024 14:34

Rio - Carolina Dieckmann, de 45 anos, completou 17 anos de casada com Tiago Worcman, de 48, nesta segunda-feira (6). Através das redes sociais, a atriz fez um vídeo com um compilado de fotos deles e se declarou ao marido.

"Dezessete anos desse dia da primeira imagem: o meu sim. Carregando o Zumba na barriga, de mãos dadas com o Davi. Você chorou tanto, e eu entendo: deve ter sido bonito mesmo ver tanto amor junto caminhando e na sua direção", iniciou ela."Fora aquele dia azul lindo - típico de maio - com flores laranjas enfeitando tudo e um punhado de amigos eleitos a dedo para estar ali. Pouca coisa mudou, nam. A gente alinha dia a dia o que tem que ser feito, sem preguiça, às vezes com briga, mas, sobretudo, com a força de quem sabe que tem algo muito precioso para defender", continuou."Que a gente siga assim, e que Deus nos proteja do que a gente não der conta e nos fortaleça quando ficar difícil. De resto, a gente cuida e o nosso amor abençoa. Te sinto daqui até além", finalizou a artista.Carolina e Tiago se casaram em 2007 e juntos são pais de José Worcman, de 16. A atriz também é mãe de Davi Frota, de 25, do antigo relacionamento que teve com o ator Marcos Frota.