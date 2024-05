Pabllo Vittar dando entrevista ao Fantástico - Reprodução de vídeo

Pabllo Vittar dando entrevista ao FantásticoReprodução de vídeo

Publicado 06/05/2024 11:04

Rio - Pabllo Vittar revelou a relação especial que criou com Madonna, durante os ensaios para a sua participação no show da turnê "The Celebration Tour" , que reuniu mais de um milhão de pessoas no último sábado (4) na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio.

"Eu cheguei segunda-feira no Rio, a gente passou a semana inteira ensaiando aqui no Copacabana [Palace] e ela me chamou de filhinha. Aí eu falei assim 'Vou ter que chamar de mãe'. Já é minha mãe!", contou a drag queen, em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, na noite deste domingo (5).



fotogaleria

A cantora brasileira também disse que se sentiu a pessoa mais feliz do mundo por ter criado um laço com a da Rainha do Pop. "A presença dela irradia uma energia tão grande e me deu forças para continuar o ano todo", declarou a artista.



. "Te amo", escreveu na legenda de um vídeo onde pega a diva internacional no colo durante o show.



Madonna compartilhou um registro da apresentação onde aparece abraçada com Pabllo. Nos comentários, Vittar novamente demonstrou todo o seu carinho. "Love you, mami", disse.



As duas performaram a canção "Music", ao som de uma grande bateria de ritmistas mirins das escolas de samba, usando blusas da seleção brasileira. A estrela internacional até fez o "quadradinho", coreografia clássica do funk carioca. A cantora brasileira também disse que se sentiu a pessoa mais feliz do mundo por ter criado um laço com a da Rainha do Pop. "A presença dela irradia uma energia tão grande e me deu forças para continuar o ano todo", declarou a artista. Ela também utilizou seu Instagram para expressar todo o seu afeto . "Te amo", escreveu na legenda de um vídeo onde pega a diva internacional no colo durante o show.Madonna compartilhou um registro da apresentação onde aparece abraçada com Pabllo. Nos comentários, Vittar novamente demonstrou todo o seu carinho. "Love you, mami", disse.As duas performaram a canção "Music", ao som de uma grande bateria de ritmistas mirins das escolas de samba, usando blusas da seleção brasileira. A estrela internacional até fez o "quadradinho", coreografia clássica do funk carioca.