Gabriela Duarte e Regina Duarte - Reprodução/Instagram

Gabriela Duarte e Regina DuarteReprodução/Instagram

Publicado 06/05/2024 08:19 | Atualizado 06/05/2024 09:07

Rio - O documentário sobre Manoel Carlos na Globo recebeu críticas de Gabriela Duarte nesta sexta-feira (03) após exibição gratuita na programação aberta, devido à ausência de Regina Duarte, sua mãe. O filme "Tributo- Manoel Carlos" foi lançado em abril no Globoplay sem a participação da atriz veterana, que interpretou três personagens marcantes nas novelas do autor.

Gabriela expressou sua insatisfação com a situação, afirmando que a Globo parece agir com desprezo por sua mãe, responsável por contribuições significativas à dramaturgia do canal, segundo ela. "A Globo parece agir com desprezo pela atriz que ajudou sua dramaturgia a se tornar imbatível", escreveu.

"Suscita ainda a impressão de hostilidade gerada entre extremos do espectro político. Esse apagamento (mal) disfarçado da artista provoca um ruído desnecessário que afeta a imagem da emissora", continuou Gabriela.Também ressaltou que, embora o ativismo ideológico de Regina possa ser contestado, sua contribuição à televisão não pode ser ignorada. "Ainda que gravemente equivocado segundo o julgamento de parte do Brasil, não é mais importante do que sua contribuição à televisão", concluiu.Até o momento, a Globo não se pronunciou sobre o assunto. Regina Duarte tem 77 anos e foi responsável por interpretar três das "Helenas" de Manoel Carlos - nome dado as protagonistas do autor. Ela está presente nas novelas "História de Amor", " Por Amor " e "Páginas da Vida".