Madonna em show no Rio de Janeiro - Victor Chapetta/Agnews

Publicado 06/05/2024 07:31 | Atualizado 06/05/2024 09:36

Rio - Madonna deixou o Rio de Janeiro na noite de domingo (05), um dia após seu grande show gratuito para 1,6 milhão de pessoas na Praia de Copacabana no sábado (04). Ela saiu do hotel Copacabana Palace, onde estava hospedada, por volta das 22h20.

A cantora foi cercada por seguranças e membros de sua equipe e recebeu aplausos dos fãs que esperavam do lado de fora do hotel para se despedir da rainha do pop. Ela acenou para o público antes de entrar em um carro acompanhada de um comboio e partir para o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, onde seu jato particular a aguardava. Estima-se que Madonna tenha saído com a aeronave por volta das 23h.Ela chegou ao Rio na segunda-feira anterior (29) e passou quase uma semana na cidade. Durante sua estadia, ela foi calorosamente recebida por seus fãs, desde os que estavam em frente ao hotel até a multidão que lotou as areias de Copacabana para o show de encerramento da turnê dos 40 anos de carreira.Após o fim da turnê, Madonna provavelmente aproveitará para descansar. No ano passado, ela enfrentou problemas de saúde que resultaram no adiamento da Celebration Tour (infecção bacteriana). Sua próxima parada não foi confirmada, mas é esperado que ela retorne aos Estados Unidos, onde reside.