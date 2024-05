Bruno Mars em entrevista ao 'Fantástico' - Reprodução/Globo

Bruno Mars em entrevista ao 'Fantástico'Reprodução/Globo

Publicado 06/05/2024 08:55 | Atualizado 06/05/2024 09:05

Rio - Bruno Mars está animado para voltar ao Brasil em outubro para uma série de shows, e revelou em entrevista ao "Fantástico" neste domingo (05) que pretende comemorar seu aniversário de 39 anos no país. O cantor falou sobre a energia única dos shows brasileiros e como isso o inspira.

fotogaleria

"Os shows no Brasil sempre são diferentes porque a energia das pessoas é diferente. A última vez foi tão incrível que agora eu quero comemorar o meu aniversário lá. É dia 8 de outubro, e tem um show nesse dia no Brasil. Avisem a todos, é a festa do aniversário brasileira do Bruno", disse ele.

Após uma breve passagem pelo Brasil no ano passado, para o festival "The Town", Bruno Mars volta para uma série de apresentações no mês de outubro, com a turnê "Bruno Mars Live in Brazil". Os shows começam no dia 04 de outubro, no Rio de Janeiro , no Estádio Nilton Santos.

Essa será a quarta vez que Bruno Mars fará uma passagem pelo Brasil. Ele já esteve no Brasil em 2012, 2017 e 2023. Na última ocasião, ele chegou a cantar a música "Evidências", da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, em seu show.