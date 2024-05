Bruno Mars - Reprodução / Instagram

Bruno MarsReprodução / Instagram

Publicado 02/05/2024 16:16 | Atualizado 02/05/2024 16:18

Rio - Após uma passagem icônica no The Town em 2023, Bruno Mars anuncia sua volta ao Brasil para quatro shows no país. O cantor vai se apresentar no dia 04 de outubro no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, já em 08 e 09 de outubro será em São Paulo, no Estádio MorumBIS e no dia 17 de outubro em Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha.

A pré-venda dos ingressos começa entre os dias 06 e 07 de maio para os Clientes Santander, às 9h online e 11h na bilheteria oficial para o show de São Paulo, e 11h online e 13h nas bilheterias oficiais para os shows do Rio de Janeiro e Brasília.



Já para o público geral, a venda começa no dia 08 de maio a partir das 9h online e 11h na bilheteria oficial para o show de São Paulo, e a partir das 11h online e 13h nas bilheterias oficiais para os shows do Rio de Janeiro e Brasília.



Os ingressos estarão disponíveis no site da Ticketmaster e nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço). Clientes Santander poderão parcelar em até 5x sem juros e de 6 a 10x com juros nas compras online, enquanto os demais poderão parcelar em até 3x sem juros, e de 4 a 8x com juros.



A turnê é apresentada pelo Santander Brasil e Budweiser; tem Coca-Cola e Shell como patrocinadoras oficiais e apoio do Esfera. A realização é da Live Nation Brasil.



Confira os preços:



Rio de Janeiro

-CADEIRA SUPERIOR LESTE: R$ 275,00 meia entrada e R$ 550,00 inteira

-CADEIRA SUPERIOR OESTE A: R$ 275,00 meia entrada e R$ 550,00 inteira

-CADEIRA SUPERIOR OESTE B: R$ 275,00 meia entrada e R$ 550,00 inteira

-PISTA: R$ 325,00 meia entrada e R$ 650,00 inteira

-CADEIRA INFERIOR LESTE: R$ 400,00 meia entrada e R$ 800,00 inteira

-CADEIRA INFERIOR OESTE: R$ 400,00 meia entrada e R$ 800,00 inteira

-PISTA PREMIUM: R$ 625,00 meia entrada e R$ 1.250,00 inteira





São Paulo



-ARQUIBANCADA: R$ 235,00 meia entrada e R$ 470,00 inteira

-PISTA: R$ 325,00 meia entrada e R$ 650,00 inteira

-CADEIRA INFERIOR: R$ 390,00 meia entrada e R$ 780,00 inteira

-CADEIRA SUPERIOR: R$ 430,00 meia entrada e R$ 860,00 inteira

-PISTA PREMIUM: R$ 625,00 meia entrada e R$ 1.250,00 inteira



Brasília



-ARQUIBANCADA: R$ 275,00 meia entrada e R$ 550,00 inteira

-CADEIRA INFERIOR: R$ 395,00 meia entrada e R$ 790,00 inteira

-PISTA PREMIUM: R$ 625,00 meia entrada e R$ 1.250,00 inteira