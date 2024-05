Madonna testa som em Copacabana. - Delson Silva/Agnews

Publicado 02/05/2024 21:54 | Atualizado 02/05/2024 22:05

Rio - Ao surgir no palco durante a noite de quinta-feira (2) para passagem de som do show que acontece em dois dias , a cantora Madonna estava vestida de forma inusitada: um vestido preto e uma máscara verde. A situação rendeu memes nas redes sociais, com comparações ao filme "O Máscara", estrelado por Jim Carrey.

No X, antigo Twitter, um usuário postou "Madonna depois de roubar a máscara do Máscara". Outras comparações também foram feitas: "A Madonna parecendo um limão siciliano com essa máscara, não aguento".

A madonna parecendo um limão siciliano com essa máscara, não aguento pic.twitter.com/kufgLMWwvu — Ela ficou seca no calor (@EduardoDoBrasil) May 3, 2024 Madonna depois de roubar a máscara do Máscara pic.twitter.com/RmTuTl4DMx — helena de maneco (@contrafogos) May 3, 2024 Outro internauta viu uma mensagem: "A Madonna de máscara mandando o recado: vocês só vão me ver no sábado". "Madonna, mulher. Todo mundo já sacou que é você, tira essa máscara. Está um calor do cão", alertou mais um e, por fim, uma comparação: "A Madonna com essa máscara eu achei que era o Slipknot", em referência à banda de hard rock. Outro internauta viu uma mensagem: "A Madonna de máscara mandando o recado: vocês só vão me ver no sábado". "Madonna, mulher. Todo mundo já sacou que é você, tira essa máscara. Está um calor do cão", alertou mais um e, por fim, uma comparação: "A Madonna com essa máscara eu achei que era o Slipknot", em referência à banda de hard rock.

A Madonna de máscara mandando o recado: vocês só vão me ver no sábado. — Junior de Paula (@aleatorio) May 2, 2024 A Madonna com essa mascara eu achei que era o Slipknot. — badgaluiza (@luizissimaa) May 3, 2024