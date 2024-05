Pabllo Vittar é vista ensaiando no palco de Madonna e acende rumores de participação em show - Fabricio Pioyani/ Agnews

Publicado 02/05/2024 21:44 | Atualizado 02/05/2024 22:58

Rio - Pabllo Vittar foi vista, nesta quinta-feira (2), ensaiando no palco de Madonna e acendeu os rumores de uma possível participação no show gratuito da cantora norte-americana, que vai se apresentar na Praia de Copacabana, neste sábado (4).

fotogaleria

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver Pabllo ensaiando com Madonna uma versão da canção "Music" em samba. A diva pop americana apareceu com uma máscara cobrindo seu rosto durante a passagem de som

Confira:

Madonna e Pabllo Vittar ensaiam MUSIC ao som de samba! pic.twitter.com/OAReprSNLn — Rafa (@cafecomrafa) May 3, 2024

No X, antigo Twitter, internautas vibraram com o encontro das duas cantoras. "Ai, parece surreal Pabllo Vittar e Madonna juntas no mesmo palco", disse uma pessoa. "Meu Deus, é real", afirmou outra. "A Pabllo Vittar flagrada no palco da Madonna ensaiando… a maior drag do mundo vai cantar com a rainha do pop e fazer história novamente", ressaltou uma fã.

Nesta quinta-feira (2), Anitta revelou que não vai estar no Met Gala para se apresentar no show da Madonna . "Já estive no Met Gala três vezes e foi muito bom. Quero ir de novo ano que vem, mas este ano a Madonna está fazendo um show no Brasil. É o final da turnê dela, em Copacabana, um evento para mais de 1 milhão de pessoas. Fizemos uma música juntas em português, um funk brasileiro, para o álbum dela”, disse ela, em entrevista ao Extra TV.

"E quando recebi o convite, fiquei tipo... eu definitivamente vou! É histórico no meu país, é a única coisa que se fala, então para mim é muito importante estar lá neste momento", afirmou.