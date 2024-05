Fiuk faz canção se declarando para Deolane - Reprodução / Instagram

Publicado 06/05/2024 09:23 | Atualizado 06/05/2024 10:38

Rio - Fiuk e Deolane Bezerra protagonizaram mais uma cena do suposto affair, quando o cantor de 33 anos se declarou no palco para a advogada de 36, por meio da música escrita por ele 'Rainha da Favela', durante um evento no rancho do influenciador digital Carlinhos Maia, em Alagoas, na noite deste domingo (5).



"Ela é a rainha da favela, para o baile quando ela passa [...] Estou perdido nas suas curvas, fez meu coração parar [...] Passa uma noite comigo sabendo que pode se apaixonar", diz um trecho da canção. "Me liga toda manhã para ouvir minha voz, é tudo no sigilo. O que era uma brincadeira virou verdadeiro, então deixa rolar", continua.



O cantor publicou o vídeo da declaração no Instagram e seu provável novo affair respondeu. "Ficou muito top. Obrigada pelo carinho", disse a Doutora Deolane.



Apesar de brincar e até mesmo de rebolar em alguns momentos, a influenciadora pareceu surpresa com a declaração do filho do Fábio Jr. No fim da canção, Fiuk abraça a ex-participante de 'A Fazenda' e sussurra algumas palavras em seu ouvido, enquanto o público aplaude o suposto novo casal. O momento aconteceu durante a festa de Halloween fora de época, que aconteceu no 'Rancho do Maia'. O suposto romance começou em meio às provocações e flertes, principalmente nos stories do Carlinhos. No mês passado, os dois compartilharam uma hospedagem no Rio de Janeiro, após perderem um voo. Na ocasião, o ex-bbb investiu na influenciadora, que filmava a cena enquanto negava que ficariam juntos.

No início, os internautas estranharam, achando que era um "casal improvável", mas depois especularam que os dois estariam vivendo um relacionamento no sigilo.