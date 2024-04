Fiuk e Deolane - Foto: Reprodução

Publicado 06/04/2024 13:43 | Atualizado 06/04/2024 13:55

Não é novidade que Deolane Bezerra e Fiuk flertam publicamente. Emqualquer oportunidade ao lado do filho de Fábio Jr., a advogada compartilha publicações supostamente cantando o cantor. Porém, as brincadeiras não são tão inocentes assim. Na verdade, os famosos estariam vivendo um affair longe dos holofotes.



Segundo a colunista Mariana Morais, fontes revelaram que o affair entre Deolane e Fiuk já não é segredo entre amigos em comum. Inclusive, relatos sugerem que a advogada estaria se apaixonando pelo filho de Fábio Jr. No entanto, enquanto ela estaria desenvolvendo sentimentos mais profundos, o ex-BBB parece não estar pronto para assumir um relacionamento sério.



Por enquanto, o suposto romance permanece nos bastidores, longe dos olhares do público. Ainda assim, embora tentem manter o relacionamento em segredo, fontes afirmam que Deolane e Fiuk trocam muitos beijos por aí. Inclusive, nessa sexta-feira (5), Carlinhos Maia chegou a compartilhar um vídeo demonstrando a proximidade entre eles.



Na gravação, Deolane afirma olhndo nos olhos de Fiuk que não desejava ficar com ele. "Fala de novo sem pegar na minha cara, ela não tem coragem", rebateu o cantor. Assim, a advogada pareceu “balançada” e respondeu: "Não, porque se não você vai beijar na minha boca, boca de mel, língua de veludo", disse ela, dando a entender que ambos já se envolveram.