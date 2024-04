Web reage após Viih Tube desabafar sobre tentativas de nova gravidez - Foto: Reprodução

Web reage após Viih Tube desabafar sobre tentativas de nova gravidez

Publicado 06/04/2024 13:22

Viih Tube compartilhou em suas redes sociais uma série de vídeos registrando seus testes de gravidez desde dezembro de 2023. A mãe de Lua Di Felice, de 11 meses, e esposa de Eliezer vem buscando engravidar e fica desanimada a cada negativa. A ex-BBB já se declara uma “tentante”.



Nos comentários, fãs e seguidores comentaram sobre a busca da influencer. “Já já o irmãozinho da lua vem”, declarou Sthefane Matos. “Tá tentando outro bebê? Às vezes sua ansiedade também pode atrapalhar”, apontou uma internauta. “Eu fico passada que o pobre só encosta e engravida”, brincou uma terceira. “Pensei que tava anunciando outra gravidez fui iludida”, confessou mais uma.



Na legenda, a famosa refletiu sobre o processo: "Três meses tentando, é pouco ou muito? Ainda sou nova nisso, não sei! Mas oficialmente me tornei uma tentante! Quem diria, depois do susto que o positivo já me deu, hoje eu torcer todo mês por ele!", escreveu Viih Tube em seu perfil do Instagram, compartilhando as tentativas.



No teste de dezembro de 2023, a famosa afirmou que o Papai Noel havia dito que ela estava grávida de uma menina. No entanto, o resultado foi negativo. Em janeiro e fevereiro de 2024, também não veio nenhum positivo nos testes realizados por Viih Tube. “Queria estar grávida”, desejou a influenciadora com um beiçinho.