Oruam é recebido por multidão na Angola Reprodução/Instagram

Publicado 05/04/2024 21:53 | Atualizado 06/04/2024 10:56

O rapper Oruam causou um tumulto no aeroporto de Luanda, na Angola, nesta sexta-feira (5). O artista foi recebido por uma multidão de fãs e precisou subir em cima de um veículo para não ser agarrado.

Nos stories do Instagram, o músico relatou dificuldades para deixar o local. "Ninguém deixa nós sair do aeroporto de Angola porque está lotada, a cidade parou por causa de mim. Está um caos", declarou.

De acordo com o músico, ele foi impedido de sair do aeroporto. "Ninguém fala porque eu não posso sair do aeroporto", reclamou. "Só quero sair pra ver meus fãs, eles não deixam".

O rapper precisou deixar acompanhado por seguranças e registrou a multidão que o aguardava no estacionamento. Oruam subiu em cima de um carro para agradecer a recepção. "Rei de Wakanda", escreveu na legenda do vídeo.