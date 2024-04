Yasmin Brunet desabafa sobre transtorno alimentar - Reprodução/Instagram

Yasmin Brunet desabafa sobre transtorno alimentarReprodução/Instagram

Publicado 05/04/2024 20:38

A passagem de Yasmin Brunet pelo BBB 24 levantou debates sobre transtorno, compulsão alimentar e autoimagem. Após deixar o reality show, a modelo desabafou sobre as críticas que recebeu dentro do confinamento por outros brothers e falou sobre sua relação com o próprio corpo.

A modelo revelou que não conseguiu assistir ao vídeo completo em que Nizam e Rodriguinho julgam e analisam sobre seu corpo. "Não tive coragem de assistir o que aconteceu no quarto, me deu muito nervoso", disse à Vogue.

"Vi vários momentos que eu estava comendo e pessoas da casa vinham criticar em tom de brincadeira. Parece que eu apaguei isso do meu cérebro, eu não me lembro desses momentos. Mas não tive coragem de assistir o que foi falado no quarto porque realmente me deixa muito desconfortável", desabafou.

No papo, Yasmin revelou que enfrenta transtornos desde os 12 anos. "Quando comecei a desfilar, sempre tive transtornos alimentares de compulsão, restrição, anorexia... tomava remédio para emagrecer, fazia dietas malucas", relatou.

"Nunca gostei do meu corpo, sempre fui muito crítica comigo mesma. Por mais que eu esteja dentro desse padrão ridículo - já que inventaram que tem que ter um padrão, o que acho absurdamente louco porque cada pessoa é ela mesma e ponto - não gosto, me vejo de uma forma que não me agrada", afirmou.

A modelo afirma que sua autoimagem piorou após deixar o reality show. "Saí com uma autoimagem péssima por tudo que eu ingeri lá dentro, eu estava 'inalando' comida. Engordei bastante lá dentro, o que é difícil aceitar na minha cabeça, mas estou tentando ser mais leve com esse tipo de coisa. Antigamente eu era muito rígida. Estou começando a ir em nutricionista, vou começar a malhar de novo", completou.