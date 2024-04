Fabiana Justus recebe doação de medula óssea - Reprodução/Instagram

Publicado 05/04/2024 18:35 | Atualizado 05/04/2024 18:50

Fabiana Justus usou as redes sociais nesta sexta-feira (5) para falar sobre tratamento contra câncer e como tem enfrentado os efeitos da quimioterapia. Diagnosticada com leucemia, a influenciadora passou por um transplante de medula óssea no final do mês de março.

"Eu sei que vocês estão preocupados. Obrigada pelo carinho! Vocês são incríveis. Esses dias têm sido bem difíceis. Mas tudo parte do tratamento", informou através dos stories do Instagram.

"A famosa 'mucosite'. Quem já passou sabe como é difícil. É um efeito colateral das quimioterapias pré-transplante. E, como agora minha medula zera para que a nova possa pegar, minha imunidade também está zerada", explicou Fabiana, que é mãe das gêmeas Chiara e Sienna, de 5 anos, e do pequeno Luigi, de sete meses. "Então, são dias de muita dor e desconforto. Já sabia que o viria, só não imaginava como seria. Por isso estou sumidinha. Mas faz parte de todo o tratamento".

"Continuem rezando para que a 'pega' da medula aconteça logo, pois com ela, tudo melhora! Obrigada do fundo do coração pelo amor que recebo diariamente de vocês", completou.

