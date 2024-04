Beatriz no BBB 24 - Reprodução/Globo

Publicado 06/04/2024 12:13 | Atualizado 06/04/2024 12:18

Um climão entre os ADMs de Beatriz Reis e o apresentador Ed Gama tomou conta das redes sociais. Isso porque o comandante do Bate-Papo com Eliminado compartilhou um meme envolvendo a participante do BBB 24 e equipe da sister não ficou nada satisfeita com a brincadeira, respondendo o comunicador.

Em seu perfil no X, Ed Gama achou graça do momento em que Bia deveria escolher um participante para salvar do paredão e questiona se pode se auto proteger. O apresentador então publicou uma imagem distorcida de Beatriz com a legenda: “Pode ser eu mesma? Me salvar?”, como a mesma perguntou.



Porém, os ADMs de Beatriz Reis não viram graça no meme e tiraram satisfação com o famoso. "Para de ser podre, cara. Tu já não consegue fazer seu trabalho com a mínima dignidade, e agora quer fazer chacota da Bia?", detonou o perfil da sister. Ed Gama então respondeu a afronta "Eu brinco com tudo e com todo mundo do BBB o tempo todo", esclareceu ele, dando a entender que não era pessoal.



Nos comentários, porém, a treta dividiu opiniões: “A equipe é destemperada igual a Bia”, apontou uma internauta. “Um dos piores apresentadores que já vi no Bate-Papo com o Eliminado”, detonou outro. “Aparentemente a adm da conta tem 15 anos”, criticou uma terceira. “Humorista impedido de fazer piadas sobre as fadas”, ironizou mais um.