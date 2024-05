Sidney Magal - Divulgação

Sidney MagalDivulgação

Publicado 06/05/2024 10:22

Rio - Sidney Magal concedeu uma entrevista ao "Fantástico" neste domingo (05) onde falou sobre o filme "Meu sangue ferve por você", que estreará nos cinemas em 30 de maio, e contará a sua história de amor com Magali West. Ele tem 73 anos e mais de 50 de carreira.

fotogaleria



"Eu costumo dizer que o amor à primeira vista eu sempre acreditei, eu não acreditava e não sabia que existe amor ao primeiro minuto, porque da primeira vista você vai conhecer um pouco a pessoa, vê algumas outras vezes, se encanta, conhece melhor e acaba se apaixonando de verdade. Agora, olhar para uma pessoa, se apaixonar por uma pessoa no primeiro minuto que viu e ter consciência disso, foi a única vez que eu ouvi falar e nesse caso foi o que aconteceu comigo", disse ele.



Tudo começou em 1979, quando Magal, aos 29 anos, estava em Salvador para um programa de TV que buscava eleger a mulher mais bonita da Bahia. Foi lá que ele se encantou por Magali, na época com 16 anos.



"Falei: 'não, não é assim, calma, você tem uma vida'. E eu falei pra ele: 'vamos conversar com mais calma, vamos nos conhecer'... E ele: 'não, não, não, você vai ser a mãe dos meus filhos, você é a mulher da minha vida, eu quero viver com você o resto da minha vida'", contou ela.



Os atores que interpretam o casal no filme, Filipe Bragança e Giovana Cordeiro, impressionam pela semelhança com o casal. "A Giovana é muito parecida. Eu não me acho tão parecido. Eu acho que eu consegui incorporar com as outras habilidades que eu tinha, então a música, a dança, a voz", comenta ele. "Eu costumo dizer que o amor à primeira vista eu sempre acreditei, eu não acreditava e não sabia que existe amor ao primeiro minuto, porque da primeira vista você vai conhecer um pouco a pessoa, vê algumas outras vezes, se encanta, conhece melhor e acaba se apaixonando de verdade. Agora, olhar para uma pessoa, se apaixonar por uma pessoa no primeiro minuto que viu e ter consciência disso, foi a única vez que eu ouvi falar e nesse caso foi o que aconteceu comigo", disse ele.Tudo começou em 1979, quando Magal, aos 29 anos, estava em Salvador para um programa de TV que buscava eleger a mulher mais bonita da Bahia. Foi lá que ele se encantou por Magali, na época com 16 anos."Falei: 'não, não é assim, calma, você tem uma vida'. E eu falei pra ele: 'vamos conversar com mais calma, vamos nos conhecer'... E ele: 'não, não, não, você vai ser a mãe dos meus filhos, você é a mulher da minha vida, eu quero viver com você o resto da minha vida'", contou ela.Os atores que interpretam o casal no filme, Filipe Bragança e Giovana Cordeiro, impressionam pela semelhança com o casal. "A Giovana é muito parecida. Eu não me acho tão parecido. Eu acho que eu consegui incorporar com as outras habilidades que eu tinha, então a música, a dança, a voz", comenta ele.

"Ele [Sidney Magal] me viu a primeira vez, a gente no palco gravando um show, ele me viu, ele começou a chorar. Eu falei: 'meu deus, que aconteceu?' E ele: 'nossa você é muito parecida com a Magali. Parece que voltei no tempo'", compartilha Giovana.



A comédia romântica se passa em Salvador e conta com um elenco que inclui Caco Ciocler, Emanuelle Araújo e Tânia Toko. Com mais de 45 anos de amor, Sidney Magal e Magali têm três filhos, dois netos e inspiram gerações com a lição de que o amor verdadeiro pode durar para sempre.



"Acho que porque o amor continua, principalmente por isso: ele não acabou com o tempo. E ele continua, e continua sempre com os mesmos pensamentos. Quando ela dorme e tá dormindo um pouco mais, eu fico lá passando a mão assim, pra ver se ela tá respirando", revela Magal.



"O mais importante da história do filme é exatamente você deixar ainda pra todo mundo, para os jovens que estão aí, que você pode, sim, viver, que a vida não é só casa-separa, casa-separa, não. Agora você também tem que estar disposto a viver esse grande amor, né? Nunca durma brigado com seu amor. Faça sempre as pazes. E tolerância, gente, isso é o mais importante", finaliza Magali.