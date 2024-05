Madonna em show no Rio de Janeiro - Victor Chapetta/Agnews

Madonna em show no Rio de JaneiroVictor Chapetta/Agnews

Publicado 06/05/2024 14:03

Rio - Madonna conquistou um marco significativo no último sábado (04), superando o público dos Rolling Stones no Rio de Janeiro e entrando para a lista dos maiores shows do mundo. A banda de rock britânica atraiu cerca de 1,2 milhão de pessoas, segundo informações da PM, em 2006.

fotogaleria



Por sua vez, Madonna superou esses números, reunindo



A lista dos maiores shows do mundo é encabeçada por Rod Stewart, que se apresentou na praia de Copacabana para 4,2 milhões de pessoas durante o réveillon de 1994. Esse show é considerado o de maior público de todos os tempos pelo Guinness. Por sua vez, Madonna superou esses números, reunindo uma multidão de 1,6 milhão de pessoas na areia e na orla , de acordo com estimativas da Riotur, empresa de turismo do município do Rio. Com esse feito, o show da cantora se torna o quinto maior do mundo.A lista dos maiores shows do mundo é encabeçada por Rod Stewart, que se apresentou na praia de Copacabana para 4,2 milhões de pessoas durante o réveillon de 1994. Esse show é considerado o de maior público de todos os tempos pelo Guinness.

Outros grandes shows que integram essa lista incluem apresentações de Jean-Michel Jarre na Rússia e em Paris, assim como uma performance de Jorge Ben Jor também em Copacabana, para 3 milhões de pessoas, no Ano Novo de 1993.