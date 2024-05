Luísa Sonza - Reprodução/Instagram

Rio - Luísa Sonza anunciou nas redes sociais a intenção de realizar um show beneficente em prol das vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul, seu estado natal. A cantora revelou a novidade neste domingo (05) e confirmou a participação de outras artistas no projeto, como Pocah, Lexa e Duda Beat.

"Quero fazer esse show beneficente para arrecadar fundos para essas famílias que perderam tudo. Essas pessoas precisam reconstruir suas vidas depois, muitos perderam a casa. Eu não sei onde, nem quando vou fazer, mas quero o quanto antes", escreveu.



Ela também acrescentou: "Pocah, Lexa e Duda Beat já confirmaram, quando tiver tudo organizado eu divulgo para vocês e quem estiver dentro me chama, vamos fazer acontecer". A iniciativa surge como uma resposta solidária diante da tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul nos últimos dias.

Segundo a Defesa Civil, 78 pessoas perderam a vida, 105 estão desaparecidas e 175 ficaram feridas. Além disso, mais de 134 mil indivíduos estão fora de casa, sendo que 18 mil estão em abrigos e 115 mil estão desalojados, buscando abrigo com amigos ou familiares.

A situação afetou significativamente 341 dos 496 municípios do estado, impactando cerca de 844 mil pessoas. Pedro Sampaio, Preta Gil e outros famosos também demonstraram interesse em participar do show beneficente organizado por Luísa Sonza para ajudar as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul.